" فهد كفاين" يطلع على أوضاع القطاع السمكي في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قام وزير الثروة السمكية فهد كفاين، بزيارة إلى مدينة الغيضة محافظة المهرة للإطلاع على أوضاع القطاع السمكي والاحتياجات والصعوبات التي تواجه هيئة المصائد العامة والصيادين.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية كما اطلع الوزير كفاين، على سير عمل ونشاط مختبر جودة ومراقبة الأسماك داخل مبنى هيئة المصائد السمكية في المهرة، مستمعا من الموظفين إلى شرح حول آلية عمل المختبر وأبرز الاحتياجات لتطويره.

وعقد وزير الثروة السمكية فهد كفاين، اجتماعاً بمبنى الهيئة العامة للمصائد السمكية في المهرة، بمشاركة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، ورئيس هيئة المصائد السمكية بمحافظة المهرة المهندس عبدالناصر عويض.

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وقال الوزير كفاين، إن زيارته إلى المهرة تأتي بتكليف من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للإطلاع على أوضاع القطاع السمكي وإدارة المصائد السمكية.

واستمع كفاين، إلى شرح من جانب إدارة هيئة المصائد السمكية حول نشاط الهيئة من خلال عملية الإنتاج والتصدير وإدارة المنشآت السمكية .. ولفت كفاين، إلى النشاط المميز للقطاع السمكي في المهرة.

ووجه بتعزيز الرقابة على النشاط البحري والمصائد والصيد التقليدي، للحفاظ على الثروة السمكية والمخزون البحري .. لافتاً إلى أن القطاع السمكي يعيش مرحلة التعافي، حيث شهد مستوى الصادرات هذا العام ارتفار بصورة كبيرة، وهو ما يعتبر مؤشرا جيدا للقطاع السمكي.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالتصدير وتقديم الخدمات الأساسية للقطاع الخاص والمصدرين بصورة عامة، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز إدارة المصائد والرقابة والتفتيش البحري وخلق شراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه دعا أمين عام محلي المهرة سالم نيمر، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للحفاظ على الثروة السمكية وضبط المخالفات في عملية الاصطياد، مؤكدا استعداد وحرص السلطة المحلية في المهرة على تقديم كافة التسهيلات للمساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وزيادة إنتاجها.

بدوره استعرض رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في المهرة المهندس عبدالناصر عويض، أوضاع الهيئة ونشاطها في القطاع السمكي، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه الهيئة وأبرز الاحتياجات الملحة لتعزيز وتطوير عملها.