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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "عطية " يشيد بالمنهج الوسطي المعتدل للأربطة العلمية بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أشاد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية بدور الاربطة العلمية بحضرموت في تخريج العديد من المشائخ وطلبة العلم وفق المنهج الوسطي المعتدل.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، نوه خلال زيارته اليوم لرباط الفتح بسيئون في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها لمديريات وادي حضرموت بما يقدمه الرباط من خدمات تعليمية ومعرفية في سبيل إكساب الطلاب العلوم الشرعية والعربية، والتي يستفيد منها من كافة الجنسيات وفقا لمنهج علمي يتميز بالوسطية والاعتدال ومواكبا للعصر.
وتعرف الوزير من ادارة الرباط على الأقسام المتعددة التي تتبع الرباط والمناهج التي تُدرس فيه ومحتويات الأقسام.
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