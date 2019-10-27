شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تسحب المناهج بإب وتفرض تعديلات عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 إب - الخليج 365 تواصل مليشيات الحوثي، سحب المناهج التعليمية من المدارس الأهلية بمدينة إب، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته وتفرض مناهج مطبوعة حديثا بها تعديلات حوثية في القرآن الكريم والتربية الإسلامية والتاريخ والوطنية.

Advertisements وفي التفاصيل، سحبت مليشيا الحوثي المناهج التعليمية من مدارس الفخامة الأهلية بقوة السلاح وتهدد المدارس الأخرى بسحب التراخيص في حال تم تدريس المناهج السابقة. كما سحبت مليشيا الحوثي الإنقلابية المناهج السابقة من مدرسة المنار الأهلية بمدينة إب، وقامت بإهانة إحدى المعلمات نتيجة اعتراضها على سحب المناهج التعليمية وإستبدالها بمناهج معدلة بأفكار طائفية تتوافق مع أفكار المليشيا الحوثية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تسحب المناهج بإب وتفرض تعديلات عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.