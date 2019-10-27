ابن راشد يلجأ لـ”الخمور” لمواجهة الانهيار الاقتصادي في دبي.. أتاحها للجميع وخفف قوانين “الشرب” لزيادة المبيعات

في اتجاه جديد من حاكم دبي محمد بن راشد لمواجهة الانهيار الاقتصادي بالإمارة الغنية، خففت إمارة دبي من قوانين المشروبات الكحولية للسماح للسائحين بشراء المشروبات الكحولية في المتاجر الخاضعة لسيطرة الدولة، والتي كانت في السابق متاحة فقط للمقيمين الحاملين للترخيص.

وقالت وكالة اسوشيتد برس إن الإمارات تشهد أول انخفاض في مبيعات الكحول من حيث الحجم منذ عقد من الزمان.

تأتي القوانين الجديدة، التي تسمح لزوار دبي بالحصول على تصاريح المشروبات الكحولية لأول مرة، وسط تباطؤ اقتصادي واسع النطاق يؤثر على الدولة الغنية بالنفط.

وقالت شركة أبحاث السوق يورومونيتور إنترناشونال في تقرير حديث لها: “تواجه دولة الإمارات تحديات صعبة، حيث أن التغييرات في سلوك الشراء لدى المستهلكين والتركيبة السكانية بدأت تؤثر على المبيعات”.

وتزيد أرباح الحكومة من المشروبات الكحولية حيث هناك ضريبة استيراد بنسبة 50 ٪ على زجاجة من الكحول ، بالإضافة إلى ضريبة إضافية بنسبة 30 ٪ في دبي على الشراء من متاجر الخمور. باعت السوق الحرة في دبي المملوك للحكومة أكثر من ملياري دولار من البضائع العام الماضي وحده لأولئك الذين يمرون عبر محطات المطار، بما في ذلك 9 ملايين علبة من البيرة و3 ملايين من زجاجات الويسكي و 1.5 مليون زجاجة من النبيذ. ولم تتطلب رخصة الكحول.

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سلاسل متاجر الخمور الرئيسية في البلاد هما Maritime and Mercantile International ، وهي تابعة لشركة طيران Emirates المملوكة للحكومة، و African & Eastern يُعتقد أن شركة African & Eastern ، التي لم تستجب لطلب التعليق، مملوكة جزئياً على الأقل من قبل الدولة أو الشركات التابعة لها.

تقتصر الحانات والنوادي الليلية في دبي تمامًا على العمل داخل الفنادق أو المتصلة بها – حتى إيصالات المشروبات في مطار دبي الدولي تظهر أنها قادمة من فندق ملحق بالمطار. ولكن حتى مع هذه القيود، فإن المؤسسات التي تقدم المشروبات الكحولية تبدو دائمًا ممتلئة في ليالي الخميس، وهي بداية عطلة نهاية الأسبوع الإماراتية.

ولكن ببطء بدأ هذا يتغير. أدى انخفاض أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة سوق العقارات في دبي بنسبة 30٪ ، والمخاوف من الحرب التجارية، إلى تراجع أصحاب العمل في الوظائف المدينة. ولا تبدو مواقف السيارات ممتلئة تمامًا كما كانت في السابق.

لم يستجب مكتب دبي للإعلام الحكومي ووزارة السياحة والتسويق التجاري بالحكومة لطلبات التعليق على برنامج الترخيص الجديد.

ويرفض الإماراتيون استمرار بيع الكحول على أراضيهم باعتبار الدولة إسلامية تحظر بيع الخمور أو تناولها.