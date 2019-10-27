بالصور.. تدشين دورة تدريبية لمدراء أمن المديريات بتعز وأقسام الشرطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

دشنت صباح اليوم إدارة التدريب والتأهيل بشرطة تعز بالشراكة مع مؤسسة معكم للتنمية دورة تدريبية لمدراء أمن المديريات وأقسام الشرطة حول (إدارة العمل الأمني ومهام وصلاحيات مأمور الضبط القضائي ) بحضور مدير عام الشرطة العميد منصور عبدالرب الأكحلي.



وفي التدشين ألقى مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي كلمة رحب في مستهلها بالضباط المشاركين في الدورة وحثهم على الإستفادة من هذه الدورة الهادفة بما يسهم في تحسين الأداء الأمني ورفع القدرات ولتصبحو قادرين ضبط الجرائم والتوثيق وإعداد الملفات وجمع الإستدلالات طبقا لقانون الإجراءات الجزائية.

كما حث العميد الأكحلي جميع الضباط المشاركين في الدورة إلى ضرورة إستيعاب كل ما تتعلموه في هذه الدورة وعكس ذلك في ميدان الحياة العملية وتطبيقه على أرض الواقع بحيث يرتقي مستوى الأداءوالتغلب على الإختلالات وتجاوز السلبيات وتلافيها .

وتهدف الدورة التدريبية التي تستمر خلال الفترة من ٢٧_٣١ اكتوبر ٢٠١٩م لرفع وتحسين وتطوير الأداء الأمني وكذلك الإرتقاء بالكادر الإداري لمدراء أمن المديريات وأقسام الشرطة.

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كما تهدف أيضا الى تدريب الموظفين على كيفية توثيق العمل على السجلات الأمنية وتوثيق وأرشفة الوثائق ...٢٠١٩م

حضر التدشين مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل ومدير إدارة التخطيط العقيد محمد ناجي الصبري والنقيب سلمان الكمالي نائب مدير إدارة التدريب والتأهيل بشرطة تعز.