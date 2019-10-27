شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تستهدف المشتركة شرق الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات إستهدفت مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي بشكل كثيف منذ ساعات الصباح الأولى حتى وقت الظهيرة. Advertisements وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة بالمديرية. كما استهدفت مواقع متفرقة للقوات بالأسلحة المتوسطة بشكل كثيف. يشار إلى أن مليشيات الحوثي تواصل مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة للقضاء على مبادرة السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تستهدف المشتركة شرق الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.