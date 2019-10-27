عــــــاجل : بطلب مباشر من "محمد بن سلمان".. عبدالملك الحوثي يصل العاصمة السعودية "الرياض" بواسطة هذا الشخص الكبير

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عدن - ياسمين التهامي - وصل واسطة عبدالملك الحوثي إلى العاصمة السعودية الرياض بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفاد قيادي في المقاومة الجنوبية.

وقال القيادي البارز في المقاومة الجنوبية عادل الحسني في منشور على حسابه في تويتر، إن اسماعيل الوزير مندوب عبدالملك بدر الدين الحوثي، وصل إلى الرياض لفتح حوار مباشر ترعاه باكستان".

وأضاف الحسني قائلا: " نتمنى تنتهي هذه الحرب السعودية الحوثية الفاشلة التي دفع ثمنها الشعب اليمني".

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