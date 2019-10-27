- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادة جبهة الساحل تلتقي العميد الإماراتي راشد الغفلي قائد التحالف بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
الحديدة - الخليج 365
التقت قيادة من ألوية العمالقة بقائد قوات التحالف العربي في العاصمة عدن العميد الركن راشد الغفلي وكان على رأس قيادة جبهة الساحل المدير العام لجبهة الساحل الغربي الشيخ علي سالم الحسني ورافقه قائد اللواء الأول عمالقة العميد رائد الحبهي وقائد اللواء الثالث عمالقة العميد عبدالرحمن اللحجي وقائد اللواء ثالث مشاة العميد بسام المحضار.
ووفق متابعة "الخليج 365"، تم في الإجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بالأوضاع والتطورات العسكرية في جبهات القتال التي يحرص القائد راشد الغفلي على الأهتمام بها ومتابعتها وكان له دور فعال وبارز في دعم الجبهات التي حققت انتصارات ساحقة ضد مليشيات الحوثي.
وشكرت قيادة جبهة الساحل الغربي وألوية العمالقة العميد الركن راشد الغفلي وكل القيادة الإماراتية على كل الجهود الجبارة التي قدموها لكل المقاتلين كما شكروهم على تعاملهم الأخوي والأخلاقي والتي جعلوا المقاتلين يشعرون انهم جزء منهم كما يتمنوا من قيادة القوات السعودية ان تحذوا حذوا القوات الإماراتية التي تعاملت مع إخوانهم اليمنيين بروح الأخوة الصادقة والداعمة واستطاعت قيادة سير العمليات العسكرية بكل نجاح واقتدار.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة جبهة الساحل تلتقي العميد الإماراتي راشد الغفلي قائد التحالف بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.