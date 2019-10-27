عقب تردي الأوضاع بسبب المليشيا.. انتحار معلم في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بانتحار معلم جنوب المحافظة، بسبب تردي الأوضاع بعد الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي.



وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن معلما يدعى "أ م" من أبناء مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب يعول ثمانية أطفال أكبرهم بنت تبلغ 13 عاما، انتحر بسبب تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية وقطع مليشيا الحوثي لرواتب المعلمين للعام الرابع على التوالي.

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ويأتي هذا بعد أسابيع من إنتحار معلم في مديرية بعدان، في ظل تجاهل مناشدات قطاع التعليم بتسليم مرتباتهم، ووضع حد لمعاناتهم التي لم يسبق إليها أحد من شرائح المجتمع.

وجاء ذلك بعد أيام من مقتل الشاب "يونس القادري" بحادث مروري، وإصابة آخرين إصابات بالغة، نتيجة حادث مروع تسبب به القيادي الحوثي "إياد الأبيض" أثناء قيادته لطقم عسكري، حيث كان "الأبيض" يقود الطقم عاكس للخط العام وبسرعة جنونية، في خط ميتم في منطقة قريبة من سوق المشراق بمديرية ريف إب شرق المدينة.

وبينت مصادر محلية أن الشاب القتيل "القادري" كان على موعد مع إقامة عرسه الأحد، غير أن سرعة القيادي الحوثي المعروف بقيادته المتهوره بشكل متكرر ودائم، حالت بين الشاب وإقامة العرس الذي تحول إلى مأتم.

وتسببت أطقم المليشيا الحوثية التي تسير بسرعة جنونية في المدن والخطوط العامة، بوفاة وإصابة العشرات على مدى السنوات الخمس الماضية في حالات صدام ودهس مختلفة.