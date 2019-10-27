- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين فعاليات الدورتين التأهيليتين لمجالس الكهرباء واللحام الكهربائي بالمنصورة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
عدن - الخليج 365
دشن مسؤولان بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بعدن فعاليات دورتين تدريبيتين.
وفي التفاصيل، دشن الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن، ومعه الدكتورة أماني عمبر، رئيسة القيادة المحلية بمديرية المنصورة، اليوم الأحد، فعاليات الدورتين التأهيليتين في مجالي الكهرباء واللحام الكهربائي التي تقيمهما إدارة الشباب والطلاب بالقيادة المحلية للمجلس في مديرية المنصورة.
وتقام الدورة، التي تأتي ضمن خطة الإدارة لتأهيل شباب المديرية، في المعهد الفني والتقني بالمنصورة، وتحت إشراف مدير المعهد الفني والتقني الأستاذ جهاد معتوق.
حضر التدشين رئيس إدارة الشباب والطلاب في انتقالي العاصمة عدن، الأستاذ علي عبدالله الناخبي، ونائب رئيس نادي المنصورة المهندس عارف ياسين، وعدد من أعضاء القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المنصورة
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين فعاليات الدورتين التأهيليتين لمجالس الكهرباء واللحام الكهربائي بالمنصورة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.