تدشين فعاليات الدورتين التأهيليتين لمجالس الكهرباء واللحام الكهربائي بالمنصورة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

عدن - الخليج 365

دشن مسؤولان بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بعدن فعاليات دورتين تدريبيتين.



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وفي التفاصيل، دشن الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن، ومعه الدكتورة أماني عمبر، رئيسة القيادة المحلية بمديرية المنصورة، اليوم الأحد، فعاليات الدورتين التأهيليتين في مجالي الكهرباء واللحام الكهربائي التي تقيمهما إدارة الشباب والطلاب بالقيادة المحلية للمجلس في مديرية المنصورة.

وتقام الدورة، التي تأتي ضمن خطة الإدارة لتأهيل شباب المديرية، في المعهد الفني والتقني بالمنصورة، وتحت إشراف مدير المعهد الفني والتقني الأستاذ جهاد معتوق.

حضر التدشين رئيس إدارة الشباب والطلاب في انتقالي العاصمة عدن، الأستاذ علي عبدالله الناخبي، ونائب رئيس نادي المنصورة المهندس عارف ياسين، وعدد من أعضاء القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المنصورة