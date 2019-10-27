اخبار الخليج / اخبار اليمن

هيئة رئاسة الانتقالي تؤكد التزامها بنتائج ومخرجات اتفاق الرياض

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة رئاسة الانتقالي تؤكد التزامها بنتائج ومخرجات اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

هيئة رئاسة الانتقالي تؤكد التزامها بنتائج ومخرجات اتفاق الرياض

عدن - الخليج 365

أكدت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الأحد،  على التزامها بنتائج ومخرجات اتفاق الرياض.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو اجتماعها الدوري الأسبوعي، اليوم  برئاسة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.

 

Advertisements

 مقدمة شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها المملكة العربية وصبرها للوصول لهذا الاتفاق من أجل إحلال السلام ، مثمنة أيضاً الدور الكبير الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاز هذا الاتفاق.

 

وشددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة وقف التصعيد الإعلامي والعسكري الذي تمارسة الحكومة اليمنية وبعض قياداتها لزرع الفتنة والمناطقية وإثارة الفوضى، والالتزام بالتهدئة التي توفر الظروف المناسبة لبدء في تنفيذ نتائج الحوار.

 

وأشادت الهيئة بدور الفريق التفاوضي الجنوبي الفاعل في الحوار ونتائجه التي تؤمن استمرار وجود المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة فاعلة في المجالات كافة، وتفعيل أدواره القيادية لتحقيق أهداف المجلس وتطلعات شعبنا في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.

 

وأكدت هيئة رئاسة المجلس على أهمية وحدة الصف الجنوبي والتفاف شعب الجنوب حول قيادته الانتقالية الجنوبية ودعمها للمحافظة على منجزات شعبنا الجنوبي وتضحيات شهدائه التي تمسك بها وفده التفاوضي في الحوار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومواصلة السير على نفس النهج حتى استعادة الجنوب لدولته كاملة السيادة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة رئاسة الانتقالي تؤكد التزامها بنتائج ومخرجات اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا