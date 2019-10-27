قائد قوات التحالف بعدن يكرم أبو الشهداء الثلاثة ” المناضل يحيى الشوبجي”

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

عدن - الخليج 365

كرم العميد الركن راشد الغفلي ابو محمد قائد قوات التحالف بعدن المناضل يحيى الشوبجي ابو الشهداء الثلاثة الذين سقطوا خلال تصديهم للحوثيين في جبهات شمال الضالع



ويأتي هذا استشعاراً بالمسؤولية وتواصلاً من التحالف العربي مع الفدائيين الجنوبيين الذي يقدمون تضحيات كبيرة في المعركة اليوم ضد المليشيات الحوثية والدفاع عن العروبة.

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وكان العميد الغفلي بحضور مدير امن عدن اللواء شلال شائع وفي لفتة إنسانية كريمة استقبل أبو الشهداء في مكتب التحالف بعدن.

معبرا له عن عظيم فخرة ببطولات أولاده الشهداء الثلاثة واسرة الشوبجي عامة داعيا المولى ان يسكنهم فسيح جناته.