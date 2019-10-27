قصف حوثي مكثف على المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 قامت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن مليشيات الحوثي اطلقت نيران أسلحتها المتوسطة والخفيفة على مواقع القوات المشتركة في المديرية بشكل مكثف. وتتصاعد خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية بشكل يومي ومستمر لمختلف جبهات القتال في محافظة الحديدة محاولة بذلك الإلتفاف على عمليات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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