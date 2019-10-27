شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تستهدف مواقع متفرقة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 تصاعدت وتيرة الخروقات اليومية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن.

حيث استهدفت صباح اليوم مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة. Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن الإستهداف شمل مواقع متفرقة في مديرية حيس. وفتحت المليشيات نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة في المديرية. وأشارت المصادر أن المليشيات تواصل من التصعيد وخرقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ، وتستهدف مواقع القوات المشتركة بشكل يومي في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

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