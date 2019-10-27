المليشيا تستهدف مواقع متفرقة في حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
الحديدة - الخليج 365
تصاعدت وتيرة الخروقات اليومية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن.
حيث استهدفت صباح اليوم مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن الإستهداف شمل مواقع متفرقة في مديرية حيس.
وفتحت المليشيات نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة في المديرية.
وأشارت المصادر أن المليشيات تواصل من التصعيد وخرقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ، وتستهدف مواقع القوات المشتركة بشكل يومي في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.
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