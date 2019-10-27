شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صورة غريبة و نادرة للملك سلمان عندما كان في ”سن المراهقة” .. شاهد أكثر جانب مثير في الصورة والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر حساب يحمل اسم "تاريخ آل سعود"، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة غريبة للملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان عمره 20 عامًا، مع المصور السعودي "النعماني".

وكتب الحساب على الصورة :" صورة نادرة لسيدي #الملك_سلمان حفظه الله ورعاه وهو في سن الـ20 من عمره وبجانبه المصور النعماني وتم التقاطها عام 1374هـ/1955م".

لكن ما أثار حيرة بعض النشطاء، تقارب الشبه بين الملك سلمان و"النعماني"، لدرجة جعلت البعض يقول كأنهما تؤمان، فيما أشار البعض أنه لولا وجود كاميرا التصوير مع المصور لما استطعنا التفريق بينه وبين الملك سلمان.

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