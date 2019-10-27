صعدة.. مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للمليشيا في باقم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صعدة

استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأحد، تشرين الأول 27، 2019، مواقع لمليشيات الحوثي في محافظة صعدة.



وأكد مصدر محلي أن طيران التحالف، استهدف بثلاث غارات جوية مواقع المليشيات الحوثية في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أن مقاتلات التحالف العربي، شنت ست غارات جوية على مخازن أسلحة وتجمعات للمليشيات في المديرية ذاتها.

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وفي وقت سابق هاجمت قوات الجيش الوطني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للانقلابيين أقصى شمال البلاد.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو يعرض عمليات الجيش الوطني في دك مخابئ وتحصينات الحوثيين في جبهة الصفراء.

كما نقل المركز عن قائد لواء حرب واحد العميد جبر الغنيمي قوله، إن قوات الجيش الوطني باغتت الأربعاء عناصر الميليشيات في جبهة النقعة وجبال عار بهجوم خاطف من ثلاثة محاور قتالية.

وذكر الغنيمي أن فرق الاستطلاع باللواء كانت قد رصدت منذ يومين، قيام الحوثيين بالتحضير لهجوم ضد قوات الجيش.