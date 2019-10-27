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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يعيد تمركز قواته في عدن
الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365 - وكالات
أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.
وذكر التحالف، في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية.
وأشادت قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، وفي مقدمتها القوات الإماراتية، وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.
وأكدت قيادة قوات التحالف، في ختام بيانها، استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.
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