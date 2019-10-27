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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريفيث يصل صنعاء بالتزامن مع خروقات الحوثي في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أفادت وسائل إعلام محلية، بوصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء، في زيارة قصيرة يلتقي خلالها قادة ميليشيات الحوثي.
وتأتي زيارة غريفثس بعد ساعات قليلة على إعلان مصدر عسكري في الجيش الوطني عن استمرار ميليشيات الحوثي خرق الهدنة في الحديدة، وعدم الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار.
وارتكبت ميليشيات الحوثي 125 خرقاً للهدنة الأممية منذ تثبيت نقاط ضباط الارتباط في مدينة الحديدة، وبعض المديريات بمحافظة الحديدة، غرب اليمن بإشراف رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال الهندي، أباهيجيت جوها.
وقال متحدث في القوات المشتركة والمقاومة في جبهة الساحل الغربي "إن ميليشيات الحوثي استهدفت بالأسلحة الرشاشة نقطتي المراقبة المشتركة الأولى والخامسة بمنطقتي "الخامري" و"سيتي ماكس" الواقعتين في كيلو 8 وكيلو 7 شرق مدينة الحديدة.
ووصف بيان للقوات المشتركة هذا الاستهداف بالتصعيد الجديد لميليشيات الحوثي ضد اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، برئاسة الجنرال جوها، أشرفت الأسبوع الماضي على إنشاء وتفعيل 5 نقاط مراقبة مشتركة في مدينة الحديدة لمراقبة وقف أطلاق النار بمشاركة ضباط من الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي.
واتهمت الميليشيات، القوات المشتركة بتصعيد خروقاتها العسكرية في مناطق توتر أخرى جنوب محافظة الحديدة، وتحديداً في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس.
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