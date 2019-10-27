مدير عام المنظمات بوزارة حقوق الإنسان يُهاجم مليشيا الحوثي.. والسبب "الصحفيين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدير عام المنظمات بوزارة حقوق الإنسان يهاجم مليشيا الحوثي.. والسبب الصحفيين

الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قال عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان، إن انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الصحفيين تتم منذ اليوم الأول الذي سيطرت به على العاصمة صنعاء، حيث شرعت إلى تكميم الأفواه، كما زجت بالعشرات من الإعلاميين والناشطين في السجون والمعتقلات، ووصل بهم الحال إلى وضع بعض الصحفيين كدروع بشرية في المعارك، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بقلق بالغ ما يحدث للصحفيين المعتقلين من تعذيب ووسائل الانتهاكات المختلفة.

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وأضاف الشاعري، أن المليشيا الانقلابية تقوم بعمليات ممنهجة ضد الصحفيين، والجميع استمع لتصريحات المدعو عبدالملك الحوثي عندما قال إن الإعلاميين أشد خطرًا على المقاتلين في الجبهات، والتي تعد رسالة لعناصره بتكميم الأفواه وممارسة أبشع الجرائم بحق الصحفيين، لافتًا إلى وجود 36 صحفي يخضعون لمحاكمات غير دستورية.