محافظ حضرموت يطمئن على صحة الدكتور خالد بلخشر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
“البحسني” يطمئن على صحة الدكتور خالد بلخشر ويبحث معه النشاطات في الجانبين الأكاديمي والثقافي
اطمأن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالقاهرة على صحة الدكتور خالد بلخشر عضو هيئة التدريس بجامعة حضرموت عقب العملية الناجحة التي أجريت له مؤخرا في مستشفى القصر العيني بالقاهرة .
وجرى تبادل الحديث حول الوضع الأكاديمي في المحافظة والمنجز الجديد الذي تحقق لحضرموت مؤخرا بتخرج أول دفعة من جامعة سيئون، بفضل اهتمام ورعاية محافظ المحافظة لقطاع التعليم وجهوده التي أثمرت صدور قرار فخامة الرئيس باشهار جامعة سيئون .
وتمنى المحافظ ، الشفاء العاجل للدكتور بلخشر وموفور العافية والعودة للبلد لمواصلة نشاطه الأكاديمي والثقافي عبر مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر .
بدوره عبر الدكتور خالد بلخشر عن خالص تقديره للسيد المحافظ لزيارته والاطمئنان على صحته، شاكرا دعمه لقطاعي التعليم والثقافة ، ومؤكدا مبادلة الأطر الثقافية والتعليمية الوفاء للمحافظ ، ومساندة توجهاته وجهوده في مختلف المجالات.
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