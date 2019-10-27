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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منصب قبيلة باشراحيل لـ"اليمن العربي": مخرجات حوار جده لم تبح بما فيها..وهدفنا إعادة دولة الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
سيد مصطفي - الخليج 365
قال المنصب محمد سالم بكار باشراحيل، منصب قبيلة باشارحيل في المكلا، إن مخرجات حوار جدة لازالت لم تبح بما فيها ولا زالت غير معلنة رسميا وما هو متناقل اخبار وفبركات لانعلم مدي صدقيتها.
وأكد باشراحيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من الخطأ الإستعجال علي وضع العربة قبل الحصان، مبينًا أنه ايام وسيتضح للجميع الخيط الاسود من الخيط الابيض وساعتها يمكن إبداء رأي في خرجات حوار جدة بكل صراحة.
وأضاف منصب قبيلة باشراحيل في المكلا، أنه بكل ثقة ومصداقية حضرموت الجنوب والجنوب حضرموت، اما الثروة وغيرها فهي مسألة محسومة بعودة الحنوب مثل ماكان قبل 22مايو 1990، وأنهم حضارم اولا وجنوبين ثانيًا
وبين باشراحيل، أن دولته التي ينشدها هي الجنوب العربي وفك الارتباط عن الجمهورية العربية اليمنية، ليس لديه اي تحفظ ولا مساومة حول ذلك، مشيرًا إلى أن الاصوات النشاذ التي يحركها الاخرون هذفها خلط الاوراق لا اقل ولا اكثر
وأردف منصب قبيلة باشراحيل في المكلا، أن الامور واضحة بالنسبة لحضرموت وقبائله وأهله، فالشماليين يمنهم وللجنوبين ومنهم أهل حضرموت جنوبهم
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