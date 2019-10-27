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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات التحالف تعلن إعادة تموضعها في عدن بقيادة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إعادة تموضعها في العاصمة المؤقتة عدن لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية .
وقال بيان صادر عن التحالف العربي، أن إعادة التموضع وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية .
وأشاد البيان بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار .. مؤكدة على على استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية .
وتسلمت القوات السعودية مطار وميناء عدن وقاعدة العند الجوية من القوات الإماراتية التي كانت تتمركز فيها ضمن عملها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
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