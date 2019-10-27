اخبار الخليج / اخبار اليمن

قوات التحالف تعلن إعادة تموضعها في عدن بقيادة السعودية

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات التحالف تعلن إعادة تموضعها في عدن بقيادة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

قوات التحالف تعلن إعادة تموضعها في عدن بقيادة السعودية

متابعات_الخليج 365

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إعادة تموضعها في العاصمة المؤقتة عدن لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية .

 

وقال بيان صادر عن التحالف العربي، أن إعادة التموضع وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية .

Advertisements

 

وأشاد البيان بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار .. مؤكدة على على استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية .

 

وتسلمت القوات السعودية مطار وميناء عدن وقاعدة العند الجوية من القوات الإماراتية التي كانت تتمركز فيها ضمن عملها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات التحالف تعلن إعادة تموضعها في عدن بقيادة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا