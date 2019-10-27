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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول سعودي : إتفاق الرياض سيوجه رسالة قوية الى الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365
أكد مسؤول سعودي أن اتفاق الرياض المزمع توقيع خلال ايام بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي سيوجه رسالة قوية إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وقال المسؤول السعودي الذي طلب عدم نشر اسمه قبل الإعلان الرسمي ”التنفيذ ليس سهلاً، لكننا جادون بشأن التطبيق على الأرض“.
واعتبر المسؤول السعودي أن الاتفاق ”سيوجه رسالة قوية إلى الحوثيين واليمنيين، مفادها أن وجود السعودية في اليمن ليس للسيطرة على الأرض أو الاستحواذ على الغاز والنفط وإنما لدعم الدولة ومؤسساتها ووحدتها واستهداف تنظيمي القاعدة وداعش وإنهاء التدخل الإيراني في اليمن“.
وقال المسؤول السعودي بحسب رويترز إن أبوظبي ”دعمت“ و“لعبت دورًا“ في جهود الوساطة في الآونة الأخيرة، دون أن يذكر تفاصيل.
وأضاف أن اتفاق تقاسم السلطة كان ”فرصة لأن يرى الحوثيون أن السعودية تفضل أن تكون صانعة للسلام في اليمن… بينما تحاول إيران تصعيد الوضع في المنطقة“.
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