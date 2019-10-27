ماجد الشعيبي لــ"اليمن العربي": قواتنا الجنوبية حققت انتصارات كبيرة.. وهذه آخر المستجدات بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الشحات غريب

قال رئيس المركز الاعلامي لجبهة الضالع، النقيب ماجد الشعيبي، إن العمليات العسكرية في الضالع تسير وفق السيناريو المعد مسبقا من قبل قيادة العمليات المشتركة ومحور الضالع وبإشراف مباشر من قبل التحالف العربي.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، أنه خلال الفترة الماضيه حققت قواتنا الجنوبية سلسلة انتصارات كبيرة انتهت مؤخرا بتحرير بلدة الفاخر الاستراتيجية من جهة والدخول في تحرير منطقة الحشاء عبر الازارق من جهة أخرى ما سمح لقواتنا من نقل المعارك من الضالع الى محور تعز ومحافظة اب

وكشف "الشعيبي" بأنه حاليا يجري تأمين المناطق المحررة مثل الفاخر والتي بالتأكيد ستتحول إلى قاعدة عسكريه ستنطلق منها قواتنا الى تحرير وسط اليمن بالكامل.

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وقال في الأثناء تعد قواتنا وتجهز لتامين الضالع بالكامل انطلاقا من جبال العود وتأمين جبل ناصه وجبل صامح الاستراتيجية

وأضاف بأن عملياتنا العسكرية لن تتوقف حتى تأمين الضالع بشكل كامل والدخول بشكل مباشر لتحرير محافظة اب وسط اليمن.

يذكر أن المقاومة الجنوبية قد أطلقت معركة تحرير منطقة الفاخر شمالي محافظة الضالع لتطهيرها من فلول مليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وتمكنت القوات الجنوبية من استهداف تجمع للمليشيات الحوثية غرب منطقة الفاخر بمحافظة الضالع جنوبي البلاد

كما أسقطت مدفعية المقاومة الجنوبية عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي، وتمكنت القوات من تدمير مدفعية للحوثيين بعد وصول معلومات عن مكان تواجدها.