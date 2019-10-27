فساد غير مسبوق للسكن الداخلي في جامعة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر أكاديمية بجامعة صنعاء، إن الفساد الحاصل في السكن الداخلي للجامعة غير مسبوق.

وذكرت المصادر أنه يجري التسكين للإداريين ولأناس لا ينتمون للكادر الأكاديمي لجامعة صنعاء ولا حتى لكادرها الإداري، بدلا عن الدكاترة.

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وأوضحت المصادر أنه يجري تسكين أكاديميين لديهم عمائر وفلل خاصة بهم ومنع من لا يمتلكون منازل خاصة من التسكين، والاحتفاظ بالشقق السكنية فاضية داخل السكن ومنع توزيعها على المستحقين من أعضاء هيئة التدريس.

ولفتت المصادر الى أنه في الفترة الأخيرة قاموا بقطع بدل السكن الذي كانوا يدفعونه لأصحاب العمائر التي كانت تستأجرها الجامعة، وطالبوا ملاك العمارات بأخذ الإيجارات من الدكاترة، وذلك بعد أن كان أساتذة الجامعة المسكنين يدفعون فارق بدل السكن فقط.

وتشهد الجامعة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي فساد إداري ومالي لا مثيل له؛ وفقا لمصادر أكاديمية في وقت سابق.