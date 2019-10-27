إنتقالي المهرة يتهم مجاميع مدعومة قطرياً بمحاولة إقتحام مقره في شحن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

إتهمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة المهرة مجاميع مسلحة مدعومة من قطر بمحاولة إقتحام مقره بمديرية شحن قبل أن يتدخل أن تدخل العقلاء والمشايخ من أبناء مديرية منع المليشيات من الاقتحام.



جاء ذلك في بيان صادر عنه مساء السبت فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة ماتعرض له مقر القيادة المحلية للمجلس بمديرية شحن من عمل جبان ومتكرر، وذلك من خلال قيام مليشيات مسلحة مدعومة قطرياً من محاولة اقتحام المقر.

وتشكر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة الموقف الكبير والمشرف لمشايخ وعقلاء قبيلة زعبنوت الذين كان لهم دور كبير لمنع المليشيات المسلحة وضبط النفس والتواصل مع القيادة المرابطة داخل المقر.

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إننا ندين بشدة هذا العمل الجبان والمخل بالأمن والأمان التي تتمتع به المحافظة، وإن هذه الأعمال والأفعال غير مألوفة و غير مشهودة في مجتمعنا المهري المسالم، بل إن هذه الأفعال تتنافى مع القوانين والأعراف الأنسانية والشرائع السماوية، وأن السكوت و التغاضي او التساهل عنها، يشجع على ارتكاب المزيد من الأفعال والحماقات والممارسات المتهورة، والتي سوف توسع من رقعة الانفلات الأمني وتدخل المحافظة في مربع مؤسف لا يتمناه أحد غير أعداء السلم والسلام والأمن الأمان، وهم دون غيرهم المستفيدين من زرع الفوضى خدمة لأجندة خارجية لا تريد للمهرة الأمن والاستقرار.

لذا فإن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهره توجه ثلاث رسائل هامة وهي:

١- الرسالة الأولى لكافة قبائل المهرة : ندعوهم بالوقوف صفا واحدا ضد كل من يخل بأمن واستقرار والسكينة العامة بالمحافظة، ونشيد بموقف قبيلة زعبنوت المشرف بأخمادها نار الفتنة.

٢-الرسالة الثانية للسلطة: نحملها المسؤولية الكاملة وندعوها بالقيام بواجبها الأمني وحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة، وملاحقة المخلين بالسكينة العامة والقبض عليهم وعرضهم للمحاكم لينالوا العقاب الرادع.

٣-الرسالة الثالثة نوجها لكافة قيادات وقواعد المجلس الانتقالي بالمحافظة و المديريات والمراكز المحلية وندعوهم لليقظة ومراقبة أي تحركات مشبوهة تضر بالمصالح العامة والمواطن وأمنه واستقراره.

صادر عن / القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة