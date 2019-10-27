شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طارق صالح يرد بشكل غير مباشر على تصريحات الميسري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 رد قائد المقاومة الوطنية، العميد الركن، طارق محمد عبدالله صالح، بشكل غير مباشر على التصريحات التي أطلقها نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، وهاجم فيها إتفاق الرياض والتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات .

Advertisements وقال العميد طارق في تغريدة له بتويتر، "أي شخص يعارض الاتفاق بين المكونات اليمنية هو خائف على الكرسي ولا يهمه اليمن ولا الثوابت.. همهم الوحيد مصالحهم الشخصية وأين موقعي من الإعراب". وأردف قائد المقاومة الوطنية: "اليمن فوق الجميع ويتسع للجميع". وكان الميسري قد هاجم في لقاء قبلي عسكري بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، إتفاق الرياض وهدد بإجتياح العاصمة عدن التي غادرها بعد خسارته في معركة مع قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي استمرت يومين .

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