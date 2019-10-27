صعدة.. قوات الجيش تشن هجوما مباغتا على مواقع المليشيا في الصفراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صعدة

هاجمت قوات الجيش الوطني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للانقلابيين أقصى شمال البلاد.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو يعرض عمليات الجيش الوطني في دك مخابئ وتحصينات الحوثيين في جبهة الصفراء.

كما نقل المركز عن قائد لواء حرب واحد العميد جبر الغنيمي قوله، إن قوات الجيش الوطني باغتت الأربعاء عناصر الميليشيات في جبهة النقعة وجبال عار بهجوم خاطف من ثلاثة محاور قتالية.

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وذكر الغنيمي أن فرق الاستطلاع باللواء كانت قد رصدت منذ يومين، قيام الحوثيين بالتحضير لهجوم ضد قوات الجيش.

وأكد أن عملية الجيش لا تزال مستمرة، تزامناً مع التقدم المستمر لوحدات الجيش وفرار الميليشيات.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.