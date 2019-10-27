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يزيد بن سلمان - شبوة - الصورة ليست في كربلاء ولا النجف... إنها من صنعاء في عهد الحوثي!

سخر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي من ممارسات مليشيا الحوثي في صنعاء والتي قالوا أنها "تدشيناً واستقبالاً لمناسبة المولد النبوي الشريف"، من خلال قيامهم بإضاءة عدد من الشوارع والاماكن باللون الازرق، والقطع القماشية، كما يحصل في طهران، في ظل أسوأ ازمة انسانية يشهدها اليمن. وتعتبر مناسبات دينية مثل المولد النبوي مواسم فيد وجبايات حوثية تفرض على التجار والمحلات والباعة لتحصيل المبالغ الطائلة ومضاعفة الأعباء والمعاناة على كاهل المواطنين في النهاية. Advertisements

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