شكرا لبحثكم عن خبر أكاديميو جامعة صنعاء يشكون فسادا بالسكن الجامعي لم يسبق له مثيل! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر أكاديمية بجامعة صنعاء، السبت، أن الفساد الحاصل في السكن الداخلي للجامعة لم يسبق أن شهدته.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أنه يجري التسكين للإداريين ولأناس لا ينتمون للكادر الأكاديمي لجامعة صنعاء ولا حتى لكادرها الإداري، بدلا عن الدكاترة.

وذكرت المصادر أنه يتم تسكين أكاديميون لديهم عمائر وفلل خاصة بهم ومنع من لا يمتلكون منازل خاصة من التسكين، والاحتفاظ بالشقق السكنية فاضية داخل السكن ومنع توزيعها على المستحقين من أعضاء هيئة التدريس.

Advertisements

ولفتت المصادر الى أنه في الفترة الأخيرة قاموا بقطع بدل السكن الذي كانوا يدفعونه لأصحاب العمائر التي كانت تستأجرها الجامعة، وطالبوا ملاك العمارات بأخذ الإيجارات من الدكاترة، وذلك بعد أن كان أساتذة الجامعة المسكنين يدفعون فارق بدل السكن فقط.

وتشهد الجامعة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي فساد إداري ومالي لا مثيل له؛ وفقا لمصادر أكاديمية في وقت سابق.