شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تمهل مدير مركز سلفي بذمار أسبوع لمغادرته والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية بمحافظة ذمار، أن مليشيا الحوثي املهت مدير مركز لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية تابع للسلفيين غربي المدينة، اسبوعا لمغادرته وتسليمه، بعد اقتحامه منتصف الاسبوع الماضي.
وأوضحت المصادر أن المليشيا اقتحمت مركز الشوكاني لعلوم القرآن بعدد من الأطقم واختطفت مدير المركز عبدالملك الريسي، لكنها أفرجت عنه صباح الخميس، بعد مصادرتها ونهبها لمحتويات المركز، ومنحته مهلة أسبوع لمغادرته وتسليمه.
وأغلقت المليشيا مئات المراكز الخاصة بتحفيظ القران الكريم في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ومنعت التدريس فيها وقامت بمصادرة ونهب كافة محتوياتها، لتقوم باستنساخ مراكز مماثلة خاصة بها.
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