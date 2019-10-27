شكرا لبحثكم عن خبر برلمان صنعاء يفضح تلاعب لصوص مليشيا الحوثي بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مجلس النواب بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، عن كيفية تلاعب لصوص المليشيا بالمشتقات النفطية والغاز.

وأوضح تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس، أطلع عليه "المشهد اليمني" أن "اللجنة وجدت خلال نزولها الميداني أنه يتم بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي بسعر السوق السوداء وعند استفسار اللجنة لبعض البائعين أفادوا أن مصادر تموينهم لهذه المواد من أصحاب المحطات".

ودعت اللجنة في تقريرها الى ضرورة التحرك العاجل من قبل الشركتين لمعالجة الأزمة والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لضبط المخالفين والمتسببين في ما يحدث من تلاعب في عمليات التوزيع والبيع للمشتقات النفطية والغاز المنزلي وكذلك ما يحصل من اختناقات تموينية وارتفاع في أسعار هذه المواد في السوق المحلية واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين والمتسببين في ذلك.

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وشددت اللجنة على أن استمرار تفاقم أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وعدم توفر هذه المواد وارتفاع أسعارها في السوق المحلية إلى مستويات عالية دون أي ضوابط يعكس غياب وضعف الدور الرقابي لشركتي النفط والغاز .

وأشارت اللجنة إلى القصور من قبل شركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز فيما يتعلق بتكثيف حملاتها الميدانية لمكافحة تهريب المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للقضاء على كافة مظاهر السوق السوداء بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة في كافة شوارع وأحياء أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وبعض المحافظات.

وشهدت السوق السوداء مؤخرا انتشارا واسعا لبيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبكميات كبيرة.