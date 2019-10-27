شكرا لبحثكم عن خبر تقدم للقوات المشتركة على مشارف محافظة إب وميلشيا الحوثي تدفع بتعزيزات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل التعزيزات للقوات المشتركة وكذلك ميلشيا الحوثي لخوض المعركة الفاصلة على مشارف محافظة اب، حيث دفعت مليشيا الحوثي ، السبت 26 أكتوبر 2019م، بتعزيزات ضخمة، إلى جبهة الفاخر، شمال غربي الضالع، جنوب البلاد.

وأفاد مصدر عسكري أنه بالرغم من الهدوء النسبي الذي يسود جبهة الضالع، إلا أن تعزيزات كبيرة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، وصلت اليوم السبت محيط منطقتي الفاخر والأزارق شمال وغرب محافظة الضالع، واصفاً ذلك بالهدوء الذي يسبق العاصفة.

وأوضحت مصادر محلية أن تعزيزات حوثية تتدفق إلى جبهة الضالع من مدينة النادرة عبر نقيل حدة وسوق الليل شمال الضالع، وأخرى عبر نقيل خشبة، يتم الدفع بها من مدينة إب.

يأتي ذلك على خلفية تكبد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الأيام الماضية ودحرها من عدد من المواقع الاستراتيجية والمناطق الهامة، أبرزها مركز الفاخر الخدمي.