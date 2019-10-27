شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد الجوية يوضح مدى تأثير الحالة المدارية في بحر العرب على اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمينة، انه الحالة المدارية في بحر العرب، تصنف حالياً عاصفة اعصارية شديدة جداً.
و أوضح المركز أن الرياح المصاحبة للعاصفة تصل إلى “145” كم/ساعة، و هبات تصل إلى 160 كم/ساعة، و تتحرك ناحية شمال غرب بحر العرب، بسرعة 14 كم/ساعة.
و لفت إلى أنه إلى الآن لا تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على الجمهورية اليمنية خلال الثلاثة الايام القادمة في أقل تقدير.
و أكد المركز أنه يتابع الحالة المدارية و سيصدر التحذيرات اللازمة عند الحاجة لذلك.
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