شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد الجوية يوضح مدى تأثير الحالة المدارية في بحر العرب على اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمينة، انه الحالة المدارية في بحر العرب، تصنف حالياً عاصفة اعصارية شديدة جداً.

و أوضح المركز أن الرياح المصاحبة للعاصفة تصل إلى “145” كم/ساعة، و هبات تصل إلى 160 كم/ساعة، و تتحرك ناحية شمال غرب بحر العرب، بسرعة 14 كم/ساعة.

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و لفت إلى أنه إلى الآن لا تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على الجمهورية اليمنية خلال الثلاثة الايام القادمة في أقل تقدير.

و أكد المركز أنه يتابع الحالة المدارية و سيصدر التحذيرات اللازمة عند الحاجة لذلك.