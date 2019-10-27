شكرا لبحثكم عن خبر أكاديمي يمني يصنع ”الشاي” لأطفاله بالحطب وآخر يصف الشرعية بـ”المسيار” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سخر اكاديميان يمنيان من الوضع المأساوي الذي يعيشونه في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، واصفين الشرعية بـ"المسيار".

وسخر الدكتور جميل عون، على صفحته بالفيسبوك، من انعدام مادة الغاز، واللجوء الى الحطب والفحم لتحضير الطعام والشاي لأطفاله، في ظل انشغال المليشيا بالتحضير لفعاليات ما يسمى بـ"المولد النبوي".

واصفا ذلك "بالزمن الاغبر".

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أما الدكتور عادل الشرجبي، فكتب على صفحته بالفيسبوك، "الشرعية مقابل المرتبات، أما شرعية المسيار فمرفوضة تماما".

ويعاني موظفي الدولة بمناطق سيطرة المليشيا من أوضاع انسانية صعبة، ومنهم الاكاديميين، جراء انقطاع المرتبات وغياب الخدمات الاساسية والمشتقات النفطية.