شكرا لبحثكم عن خبر القوات اليمنية المشتركة تحاصر قيادات عراقية وإيرانية وحوثية في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية بمحافظة الحديدة، السبت، عن وجود قيادات عراقية وايرانية وحوثية محاصرة في مديرية الدريهمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أن "القوات تحاصر عناصر عراقية وإيرانية في مديرية الدريهمي".

وأضاف الدبيش: أن نجاح تثبيت النقاط الخمس لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة جاء بعد فشل مليشيا الحوثي الإيرانية في إعادة ترتيب وضعها، وتحقيق أي تقدم منذ التوقيع على اتفاق استوكهولم قبل 11 شهراً.

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وكان المتحدث باسم القوات المشتركة، شدد في وقت سابق على الجاهزية الكاملة لكافة القوات في الساحل الغربي للتعامل مع أي حماقات أو انتهاكات تُقدِم عليها المليشيا، في مدينة الحديدة مع سريان عملية المراقبة والاتصال.

واستهدفت مليشيا الحوثي نقاط الارتباط المشتركة شرقي مدينة الحديدة.