شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد الجوية تحذر من تحول المنخفض المدراي لعاصفة في بحر العرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت مراكز إرصاد إقليمية من أن المنخفض المداري في شرق بحر العرب تحوّل إلى عاصفة مدارية أطلق عليها كيار.
وقدرت المراكز سرعة الرياح حول مركزها بنحو 80 ـ 90 كم/س ويصاحبها سحب ركامية ممطرة، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة المقبلة، اذ تصل سرعة الرياح حول مركز الاعصار الي ١٥٠ كم/ س.
ورصدت البحرية الأمريكية، صوراً جديدة لتتطور العاصفة المدارية كيار إلى أعصار من الدرجة الأولى داخل بحر العرب.
وأوضحت أن الإعصار كيار وصلت سرعته إلى 70عقدة وضغطه إلى 979 مليبار، كما يمكن تصنيفه على أنه أعصار من الدرجة الأولى.
ولفتت إلى أن هناك 4 مسارات متوقعة للإعصار بسبب وقوعه بين قوى ومؤثرات مختلفة.
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