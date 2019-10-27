شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد الجوية تحذر من تحول المنخفض المدراي لعاصفة في بحر العرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت مراكز إرصاد إقليمية من أن المنخفض المداري في شرق بحر العرب تحوّل إلى عاصفة مدارية أطلق عليها كيار.

وقدرت المراكز سرعة الرياح حول مركزها بنحو 80 ـ 90 كم/س ويصاحبها سحب ركامية ممطرة، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة المقبلة، اذ تصل سرعة الرياح حول مركز الاعصار الي ١٥٠ كم/ س.

ورصدت البحرية الأمريكية، صوراً جديدة لتتطور العاصفة المدارية كيار إلى أعصار من الدرجة الأولى داخل بحر العرب.

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وأوضحت أن الإعصار كيار وصلت سرعته إلى 70عقدة وضغطه إلى 979 مليبار، كما يمكن تصنيفه على أنه أعصار من الدرجة الأولى.

ولفتت إلى أن هناك 4 مسارات متوقعة للإعصار بسبب وقوعه بين قوى ومؤثرات مختلفة.