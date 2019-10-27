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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تمنع وقفة احتجاجية ضد حفر الآبار العشوائية في حوض ذمار المائي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ ذمار
منعت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، ناشطين وحقوقيين من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الهيئة العامة للموارد المائية للمطالبة بإيقاف الحفر العشوائي للآبار بمحافظة ذمار وسط اليمن.
ومنعت المليشيا ناشطين وحقوقيين من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الموارد المائية المقابل للاستاد الرياضي بالقرب من جولة المثلث وسط مدينة ذمار.
وذكرت مصادر حقوقية أن الوقفة الاحتجاجية هي للمطالبة بمنع وإيقاف الحفر العشوائي للآبار في عدة مناطق بمحافظة ذمار، كون ذلك يهدد الأمن المائي لأبناء المحافظة، والذي يتم بتعاون من موظفي المكتب بعد تلقيهم رشاوى كبيرة من قبل منفذي حفر الآبار.
وأفادت المصادر، أن قائد شرطة النجدة بذمار، المعين من قبل المليشيات الحوثية، أقدم على متن طقم عسكري بمجموعة مسلحين، عند الساعة 9:45 صباحاً، على اختطاف القيادي المؤتمري والناشط الحقوقي محمد محمد صالح اليفاعي، وأودعته في سجن المنطقة الغربية، ثم أفرجت عنه عصر اليوم، بعد احتجازه لأكثر من 4 ساعات.
ولفتت المصادر إلى أن اعتقال "اليفاعي" تم عند توجهه إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب الهيئة العامة للموارد المائية، حيث تم اعتقاله كونه من دعا إلى تنظيم الوقفه ضد العابثين في مكتب الموارد المائية، وسبق أن تعرض "اليفاعي" إلى السجن عدة مرات، وآخرها الاعتداء عليه من قبل مجهولين ما أدى إلى تعرضه لكسور وجروح بليغة.
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