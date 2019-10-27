وصول باخرة إماراتية محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

شهد ميناء المكلا السبت وصول الباخرة النفطية ( AGDASH )، حاملة على متنها (13 آلاف طن متري) من المشتقات النفطية المنوعة، مقدمة من دولة ‎الإمارات العربية المتحدة كدفعة رابعة دعما لقطاع الكهرباء بساحل حضرموت.

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وتأتي الدفعة الرابعة للمشتقات النفطية المقدمة من دولة الإمارات، للتخفيف عن كاهل المواطنين ، خاصة ما يمس حياتهم اليومية مثل الكهرباء التي تعاني تدهورا وانقطاع مستمر بسبب نقص الوقود.

وأكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي السيد حميد الشامسي ، أن هذه الباخرة هي الرابعة على التوالي تحمل على متنها 13000 طن متري من المشتقات النفطية، لدعم كهرباء حضرموت، ولضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين.