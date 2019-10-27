شكرا لبحثكم عن خبر ”الحصان الذهبي” الخاص بـ ”صالح” يتسبب في سجن عشرات الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب حصان مصنوع من الذهب تابع للرئيس الراحل علي عبد الله صالح في حبس العشرات من العناصر الحوثية لاتهامهم بسرقة بعد اقتحام ونهب منزل تابع لصالح .

وقال مصدر مقرب من أحد العناصر الحوثية الذين تم الإفراج عنهم من السجن لموقع " المشهد اليمني " اليوم السبت أن حصان مصنوع من الذهب تابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح والذي تم إعطائه كهدية ويرمز لشعار حزب المؤتمر الشعبي العام فقد بعد اقتحام المليشيا لمنزل صالح بمسقط رأسه في قرية بيت الأحمر بسنحان .

وأضاف المصدر أن الحصان سرق من أحد المجالس التابعة لصالح والذي يزن أكثر من عشرة كيلو من الذهب الخالص وهو ماجعل الحوثيين يزجوا بعشرات العناصر التابعة لهم ممن تشك في سرقتهم للحصان .

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وأكد المصدر أن العناصر الحوثية سرقت العديد من الأشياء الأخرى وهو ماجعلهم يتخلصون من قيادات تابعة لهم أثناء عملية النهب لكي يتسنى لها عملية النهب وحتى يتم التكم عن حجم المسروقات .

ووضح المصدر أن الحوثيين قاموا بإخراج بعض العناصر من الحبس والذين تم تبرئتهم بعد توفير هم ضمانات من مشائخ القبائل والتعهد على التزامهم بالقتال في صفوف المليشيا وتحشيد أقاربهم بعد امتناعهم عن القتال بسبب سجن أقاربهم .

الجدير ذكره أن صورة قديمة تابعة للرئيس صالح بجانب الحصان كانت هي من أثارت الشكوك في سرق عناصر حوثية للحصان .