شكرا لبحثكم عن خبر نجاة قائد عسكري رفيع من محاولة اغتيال في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض النائب الثاني لقيادة المقاومة الجنوبية في محافظة أبين ورئيس عمليات اللواء الثامن صاعقة العقيد أحمد بن دحه المحوري لمحاولة اغتيال في ابين . حيث قامت عناصر بوضع كمين مسلح مكون من ثلاث درجات نارية وسيارة هيلكس دبل موديل حديث خلف منطقة المسمير في محافظة أبين على طريق الخاملة وقامت المجموعة المسلحة بنصب الكمين للمحوري على الطريق المؤدية من بيته في قرية الخاملة إلى مقر عمله في قيادة اللواء الثامن صاعقة بزنجبار ليلا لمهاجمته وتصفيته. وأكدت المصادر ان جنودا من اللواء الثامن صاعقة استطاعوا كشف الكمين وتحديد موقعه حيث قاموا بسلك طريقا آخر وعملوا عملية التفاف وتم الاشتباك مع عناصر الكمين الذين هربوا باتجاه منطقة الجرائب ولازالت التحريات جارية لمعرفة تفاصيل أكثر حول أسماء الخلية الإرهابية التي نصبت هذا الكمين الجبان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاة قائد عسكري رفيع من محاولة اغتيال في ابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.