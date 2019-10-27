شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعلق لأول مرة على مظاهرات العراق ولبنان.. إيران لن تهزم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق رئيس مايسمى باللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي، محمد على الحوثي، على المظاهرات الشعبية في كل من العراق ولبنان.

وقال الحوثي: إن مايجري في العراق ولبنان يأتي في سياق المؤامرة الصهيونية الأمريكية ضد الشعوب العربية نفسها.

وأضاف في تغريدة له على "تويتر" معلقاً على الحضور الإيراني في العراق ولبنان قائلاً: "إيران لن تهزم" ولا المظاهرات ستنجح.

وأشار إلى أن النتيجة من هذه المظاهرات التضحية بالشعوب العربية فقط.

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بالمقابل، استأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة في العاصمة بغداد و وتسع محافظات في جنوب البلاد، مساء الخميس الماضي، للمطالبة بإقالة الحكومة.

وقتل خلال اليومين الماضين في العراق أكثر من 40 شخص من المتظاهرين في موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تحولت لاشتباكات دامية.

وفي لبنان، يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم المستمرة لليوم التاسع على التوالي بقطع طرق رئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق عدة، تأكيدا على تمسكهم بمطلب رحيل الطبقة السياسية، رافضين الدعوة إلى الحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون.