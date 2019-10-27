شكرا لبحثكم عن خبر قيادي مؤتمري: مقتل الرئيس ”صالح” ضربة مؤلمة للحزب .. ومركز القرار أصبح متفرقاً والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال نائب رئيس الوزراء اليمني وعضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي العام،سالم الخنبشي، إن الحزب تعرض لهزات كثيرة كان أشدها مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي كان رئيس لحزب المؤتمر.
وأضاف: أن مقتل قائد الحزب الرئيس "صالح"،على يد مليشيا الحوثي، كانت ضربة مؤلمة للحزب، وأصبح مركز القرار متفرقاً.
وأشار القيادي المؤتمري الخنبشي إلى أن هناك جهود كبيرة ومساعى سعودية لجمع قيادات المؤتمر المتفرقين لإعادة اللحمة، إلا أن أحداث عدن الأخيرة أوقفت كل ذلك، وفقا لما ذكرته صحيفه الشرق الأوسط.
وأكد الخنبشي أن المؤتمر سيعود لدوره الريادي لكن هذا الأمر قد يأخذ وقتاً، وأضاف: تعرض المؤتمر لهزات كثيرة، قد لا يعود في فترة قصيرة كما كان في فترة سابقة، لدينا مشكلة أن الأحزاب الحاكمة تعودت على الحكم طويلاً ولم تتعود على ممارسة المعارضة.
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