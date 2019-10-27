شكرا لبحثكم عن خبر لحظة «صفع» سفير اليمن بالقاهرة «مارم» .. "فيديو" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد الصحفي نبيل الأسيدي رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيين اليمنيين، أن فساد سفير اليمن بالقاهرة محمد مارم، كل يوم في ازدياد، وأنه لم يرتدع عن تماديه وصار يعبث ويتلاعب حتى بالمنح الدراسية التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي، في مخالفة واضحة وجريمة لا تغتفر.

وحول السفاهة والخفة والطيش الذي اشتهر به مارم، أكد الأسيدي أنه حصل على فيديو يوثق لحظة الشجار (المضرابة) الذي افتعله السفير مارم في أحد فنادق القاهرة اثناء زيارة الرئيس هادي في وقت سابق.

حيث قام السفير مارم بالشتم و الاعتداء باللطم على محمد معوضة المستشار في مندوبية اليمن بالجامعة العربية، والذي بدوره رد اللطمة بأعظم منها حتى سقطت نظارة السفير على الأرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لحظة «صفع» سفير اليمن بالقاهرة «مارم» .. "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.