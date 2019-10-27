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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصول رابع باخرة وقود إماراتية لدعم كهرباء حضرموت
الأحد 27 أكتوبر 2019
استقبل ميناء المكلا، السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول، الباخرة النفطية الرابعة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لدعم محطات الكهرباء في ساحل حضرموت، جنوب شرقي اليمن.
وتأتي هذه المكرمة بمتابعة حثيثة من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وتحمل الباخرة النفطية "AGDASH" على متنها 13 ألف طن متري من المواد التشغيلية الخاصة بمنظومة الكهرباء بمحافظة حضرموت.
وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حميد الشامسي، إن هذه المنحة النفطية الجديدة، تأتي لدعم كهرباء حضرموت، ولضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة.
ويوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول، وصلت باخرة مشتقات نفطية على متنها 7200 طن من مادة المازوت، منحة إماراتية، لدعم كهرباء حضرموت.
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