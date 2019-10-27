شكرا لبحثكم عن خبر أول لقاء بين المشاط وأبو راس بعد تفجر الخلافات بين الحوثيين ومؤتمر صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي مهدي المشاط أنه وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بإطلاق السجناء المتهمين بتفجير دار الرئاسة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت رئيس المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء الشيخ صادق أمين أبو راس ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ يحيى الراعي، وفقا لوكالة "سبأ" الحوثية. وعبر القيادي الحوثي المشاط عن استيائه من الأسلوب الذي تم من خلاله إطلاق المتهمين بتفجير دار الرئاسة. ويأتي اللقاء بعد أقل من أسبوع من إعلان مؤتمر صنعاء تعليق مشاركته في سلطات الانقلاب الحوثية احتجاجاً على قيام المليشيات بإطلاق سراح خمسة متهمين في القضية المعروفة بتفجير جامع الرئاسة في 2011.

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