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الحوثيون يقرون تسعيرة رسمية لمادة البنزين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء  السبت، تسعيرة مادة البنزين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

وأوضحت في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن سعر الجالون سعة 20 لتراً من مادة البنزين يبلغ 7300 ريال يمني.

في سياق متصل، أعلنت الشركة عن وصول السفينة (بانيان بريد ) المحملة بكمية (12,910 ) طن من مادة البنزين ، وكمية( 10,406 ) طن من مادة الديزل إلى غاطس ميناء الحديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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