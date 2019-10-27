شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يقرون تسعيرة رسمية لمادة البنزين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء السبت، تسعيرة مادة البنزين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

وأوضحت في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن سعر الجالون سعة 20 لتراً من مادة البنزين يبلغ 7300 ريال يمني.

في سياق متصل، أعلنت الشركة عن وصول السفينة (بانيان بريد ) المحملة بكمية (12,910 ) طن من مادة البنزين ، وكمية( 10,406 ) طن من مادة الديزل إلى غاطس ميناء الحديدة.