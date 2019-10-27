شكرا لبحثكم عن خبر أسير حوثي يكشف عن خسائر الجماعة في معارك حجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف أحد الأسرى الحوثيين الذين وقعوا في أيدي القوات الحكومية خلال الأيام الماضية، عن خسائر كبيرة تلقتها الجماعة في المعارك الدائرة مؤخراً في جبهات شمالي محافظة حجة، (جنوبي غرب) اليمن.

وقال الأسير الحوثي "سعد الحريجي" في مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة إن 94 حوثيا لقوا مصرعهم في ليلة واحدة أثناء تنفيذهم هجوما على مواقع قوات الحكومة بقرية العوجاء جنوب غرب مديرية حيران.

وأكر بأن جثث القتلى الحوثيين لا زالت مرمية بخطوط التماس ولم تتمكن من انتشالها.

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وأوضح الأسير والذي ينحدر إلى مديرية الجميمة بمحافظة حجة أن قوات الحكومة أوقعت مهاجمي المليشيات في فخ أثناء هجومهم بقرية العوجاء وتم قتل وأسر جميع المهاجمين.

مشيرا الى ان معظم مشرفي المليشيات بجبهات شمال محافظة حجة ينتمون إلى محافظة صعدة ولا يشاركون بالهجوم مع العناصر المقاتلين بل يظلون في مؤخرة الجبهة يرقبون نتائج المعركة.

وأضاف الأسير ان قادة المليشيات الحوثية اخبروا المهاجمين ان معركة شمال محافظة حجة هي المعركة الاخيرة لإنهاء قوات الجيش الوطني والضغط على المملكة العربية السعودية.

وكشف عن خطة محكمة للحوثيين تتكون من أكثر من ثلاثة الف مقاتل للإطباق على قوات المنطقة الخامسة من ثلاثة محاور وهي محور قرية الطينة غرباً على الشريط الساحلي، ومن قرية العوجاء جنوباً، ومن مثلث عاهم التابع لمديرية حرض شرقاً، ولكن تلك الخطة فشلت. حد قوله.

وللأسبوع الثاني، تصد قوات المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحكومة الشرعية هجمات عنيفة يشنها مسلحو جماعة الحوثيين على مختلف محاور القتال شمالي المحافظة الحدودية مع السعودية.