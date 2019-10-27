شكرا لبحثكم عن خبر في جريمة مروعة مشرف حوثي يعدم أمه رمياً بالرصاص "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مشرف حوثي على والدته في صنعاء وهي متوجهة لصلاة الجمعة، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وتناقلت مواقع الكترونيه الخبر عن مصادر لها ، بأن الجاني إبراهيم عبدالله أبوحروب، من أهالي بني علي أرحب بمحافظة صنعاء، أقدم على قتل والدته زهور صالح محمد مارش، الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019م..

وبحسب المصادر، فإن القيادي الحوثي قام بفعلته وقت صلاة الجمعة وهي متوجهة للصلاة وعلى سجادتها داخل بيتها في منطقة هبرة بالعاصمة صنعاء، حيث أطلق عليها النار مما أدى إلى وفاتها وخرج هارباً.

يذكر أن أخاه الذي يليه قتل قبل سنوات مع الحوثيين، وأما القاتل إبراهيم فهو يقاتل مع الحوثيين ويعمل ثقافياً معهم.

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وتقول المعلومات، إن الحوثي إبراهيم ما زال هارباً، وتشير المصادر أنه في حماية الحوثيين ويعملون على إخفائه.

واستنكر الجميع هذه الجريمة الشنيعة، فيما تتحدث مصادر أن مثل هذه الجرائم تكررت في عدة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثي.

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