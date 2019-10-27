شكرا لبحثكم عن خبر مقتل شاب كان على بعد ثلاثة أيام من موعد زفافه في إب! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل شاب ثلاثيني بحادث مروري مروع تسبب به قيادي حوثي بارز في محافظة إب وسط البلاد

وأفادت مصادر محلية أن القيادي الحوثي المدعو "إياد الأبيض" تسبب بمقتل الشاب "يونس القادري" الذي كان على موعد مع زفافه بعد ثلاثة أيام، بمنطقة خط ميتم بالقرب من سوق المشراق في مديرية ريف إب .

يذكر أن القيادي الحوثي الأبيض سبق وأن قاد عدد من الأطقم وتسبب بحوادث عدة أصيب فيها عدد من أبناء المحافظة وتوفي آخرين.

وتتسبب الحوادث المرورية المروعة بتسجيل عدد من حالات الوفاة والإصابات المختلفة التي خلف بعضها إعاقات دائمة لعدد من المصابين والذين يعانون الإهمال نتيجة إصابتهم من اطقم وقيادات حوثية.